Европейский центробанк обяжет UniCredit сократить бизнес в России – Reuters

ЕЦБ планирует приказать итальянскому UniCredit, второму крупнейшему банку стран ЕС в России, кардинально сократить свои активы в РФ

Фото: ЕРА

Европейский центральный банк потребует от итальянского банка UniCredit сократить бизнес с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

По информации источников, условия ЕЦБ к UniCredit будут идентичны тем, которые он выдвигает Raiffeisen Bank International, который ранее сообщил о возможном давлении со стороны Евробанка относительно кардинального сокращения доли на рынке РФ.

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Согласно проекту требований ЕЦБ к Raiffeisen Bank International, кредиты клиентам значительно сократятся к 2026 году, до 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, равно как и международные платежи из России.

UniCredit – вторая крупнейшая банковская группа Италии (после Intesa Sanpaolo).