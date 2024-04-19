Европейский центробанк обяжет UniCredit сократить бизнес в России – Reuters
Европейский центральный банк потребует от итальянского банка UniCredit сократить бизнес с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.
По информации источников, условия ЕЦБ к UniCredit будут идентичны тем, которые он выдвигает Raiffeisen Bank International, который ранее сообщил о возможном давлении со стороны Евробанка относительно кардинального сокращения доли на рынке РФ.
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Согласно проекту требований ЕЦБ к Raiffeisen Bank International, кредиты клиентам значительно сократятся к 2026 году, до 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, равно как и международные платежи из России.
UniCredit – вторая крупнейшая банковская группа Италии (после Intesa Sanpaolo).
- UniCredit вместе с австрийским Raiffeisen Bank International и французским Société Générale входил в число европейских банков, теснейшим образом связанных с Россией. Société Générale уже продало свой российский банк группе компаний "Интеррос" Владимира Потанина, а австрийцы только рассматривают возможность выхода из России.