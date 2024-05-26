США офіційно попередили: європейські банки дуже ризикують, продовжуючи працювати в Росії
Міністерка фінансів США Джанет Єллен попередила європейські банки, що вони дуже ризикують, продовжуючи працювати в Росії. В коментарі Reuters вона сказала, що США розглядають можливість посилення вторинних банківських санкцій.
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"Ми розглядаємо потенційно жорсткіше посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес у Росії", – сказала Єллен, відмовившись вдаватися у деталі. Розмова відбулася в кулуарах міністерської зустрічі Великої сімки в Італії.
Єллен сказала, що банківські санкції будуть запроваджені, лише якщо для них буде причина. "Але діяльність у Росії створює дуже великий ризик", – додала вона.
На пряме запитання щодо австрійського Raiffeisen Bank International й італійського UniCredit (найбільші європейські банки, присутні в Росії) вона відповіла: "Наскільки я знаю, їхній регулятор порадив їм бути дуже обережними щодо роботи там".
У США вважають, що російська економіка дедалі більше перетворюється на воєнну, що ускладнює розрізнення між цивільними та військовими операціями (чи операціями подвійного призначення).
- Указ президента США Джо Байдена, який дозволив застосовувати вторинні санкції до іноземних банків, уже значно ускладнив переведення грошей до Росії та з неї.
- Щоб обійти накладені обмеження, Росія змушена використовувати широку мережу посередників і розтягувати ланцюжки переказів, навіть якщо трансакції не стосуються російського військово-промислового комплексу.