Міністри фінансів G7 підтримали кредит для України на $50 млрд

G7 підтримала кредит для України під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів

"Велика сімка" (Фото: Depositphotos)

Міністри погодилися на близько $50 млрд кредиту для України, який погашатимуть прибутками від активів РФ, пише Financial Times.

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Йдеться про пропозицію видати Україні кредит розміром близько 50 млрд доларів, який погашатиметься коштом прибутків від активів російського центрального банку на суму близько 190 млрд євро.

За даними видання, міністри досягли прогресу в опрацюванні варіантів "виведення" прибутків. Вони додали, що лідерам G7 будуть представлені варіанти того, як вибудувати кредит, до саміту в червні.

Крім іншого, пообіцяли продовжувати тиск на Китай для того, щоб той скоротив промислові субсидії, які, на їхню думку, витісняють західних конкурентів з бізнесу.

Деталі кредиту ще не узгоджено, включно з сумою, хто його видасть і як він буде гарантований у разі дефолту України або якщо прибутки не будуть матеріалізовані.

Зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки" проходить 25-26 травня в Італії, де також розглядається питання надання кредиту Україні. До зустрічі приєднається міністр фінансів України Сергій Марченко.

22 травня Рада Євросоюзу погодила передання Україні доходів від заморожених активів Росії, гроші будуть перераховувати двічі на рік.

Сполучені Штати запропонували піти далі й зібрати для України новий пакет допомоги на суму до $50 млрд під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів і під гарантії G7.

Пропозицію США підтримують Канада і Велика Британія, а за останньою інформацією – навіть Німеччина. Франція також готова підтримати ідею США.