Министры финансов G7 поддержали кредит для Украины на $50 млрд

G7 поддержала кредит для Украины под залог будущих доходов от замороженных российских активов

"Большая семерка" (Фото: Depositphotos)

Министры согласились на около $50 млрд кредита для Украины, который будут погашаться доходами от активов РФ, пишет Financial Times.

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Речь идет о предложении выдать Украине кредит в размере около 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов от активов российского центрального банка на сумму около 190 млрд евро.

По данным издания, министры добились прогресса в проработке вариантов "выведения" доходов. Они добавили, что лидерам G7 будут представлены варианты того, как выстроить кредит, к саммиту в июне.

Кроме того, пообещали продолжать давление на Китай для того, чтобы тот сократил промышленные субсидии, которые, по их мнению, вытесняют западных конкурентов из бизнеса.

Детали кредита еще не согласованы, включая сумму, кто его выдаст и как он будет гарантирован в случае дефолта Украины или если доходы не будут материализованы.

Встреча министров финансов стран "Большой семерки" проходит 25-26 мая в Италии, где также рассматривается вопрос предоставления кредита Украине. К встрече присоединится министр финансов Украины Сергей Марченко.

22 мая Совет Евросоюза согласовал передачу Украине доходов от замороженных активов России, деньги будут перечислять дважды в год.

Соединенные Штаты предложили пойти дальше и собрать для Украины новый пакет помощи на сумму до $50 млрд под залог будущих доходов от замороженных российских активов и под гарантии G7.

Предложение США поддерживают Канада и Великобритания, а по последней информации – даже Германия. Франция также готова поддержать идею США.