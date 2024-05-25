Президент Світового банку готовий очолити кредитний фонд G7 для України

Світовий банк погодився керувати кредитним фондом G7 для України на 50 млрд доларів

Аджай Банга (Фото: EPA)

Президент Світового банку Аджай Банга заявив, що він відкритий до управління фондом для України, якщо країни G7 вирішать спрямувати на це доходи від заморожених російських активів. Про це він сказав агентству Reuters.

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Банга взяв участь у зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки", де обговорювався кредит для України. Він зазначив, що Світовий банк має значний досвід управління подібними невійськовими донорськими фондами, зокрема для Афганістану, і може застосувати цей досвід для України.

"Якщо країни G7 вирішать надати нам гроші, чи буду я готовий? Так", – сказав Банга.

Він також зауважив, що поки не отримував офіційних запитів щодо цього. Голова Світового банку підкреслив, що бере участь у дискусіях G7 щодо фінансування України.

Країни G7 розглядають пропозицію США про використання заморожених російських активів на користь України. Вашингтон пропонує надати Україні кредит розміром 50 млрд доларів, а прибуток від російських активів використати для забезпечення додаткових фінансів, покриваючи майбутні витрати.

Зустріч міністрів фінансів країн "Великої сімки" проходить 25-26 травня в Італії, де також розглядається питання надання кредиту Україні. До зустрічі приєднається міністр фінансів України Сергій Марченко.

22 травня Рада Євросоюзу погодила передання Україні доходів від заморожених активів Росії, гроші будуть перераховувати двічі на рік.

Сполучені Штати запропонували піти далі й зібрати для України новий пакет допомоги на суму до $50 млрд під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів і під гарантії G7.

Пропозицію США підтримують Канада і Велика Британія, а за останньою інформацією – навіть Німеччина. Франція також готова підтримати ідею США.