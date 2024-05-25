Президент Всемирного банка готов возглавить кредитный фонд G7 для Украины

Аджай Банга (Фото: EPA)

Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил, что он открыт для управления фондом для Украины, если страны G7 решат направить на это доходы от замороженных российских активов. Об этом он сказал агентству Reuters.

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Банга принял участие во встрече министров финансов стран "Большой семерки", где обсуждался кредит для Украины. Он отметил, что у Всемирного банка значительный опыт управления подобными невоенными донорскими фондами, в частности для Афганистана, и он может применить этот опыт для Украины.

"Если страны G7 решат предоставить нам деньги, буду ли я готов? Да", – сказал Банга.

Он также отметил, что пока не получал официальных запросов по этому поводу. Глава Всемирного банка подчеркнул, что участвует в дискуссиях G7 по финансированию Украины.

Страны G7 рассматривают предложение США об использовании замороженных российских активов в пользу Украины. Вашингтон предлагает предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, а прибыль от российских активов использовать для обеспечения дополнительных финансов, покрывая будущие расходы.

Встреча министров финансов стран "Большой семерки" проходит 25-26 мая в Италии, где также рассматривается вопрос предоставления кредита Украине. К встрече присоединится министр финансов Украины Сергей Марченко.

22 мая Совет Евросоюза согласовал передачу Украине доходов от замороженных активов России, деньги будут перечислять дважды в год.

Соединенные Штаты предложили пойти дальше и собрать для Украины новый пакет помощи на сумму до $50 млрд под залог будущих доходов от замороженных российских активов и под гарантии G7.

Предложение США поддерживают Канада и Великобритания, а по последней информации – даже Германия. Франция также готова поддержать идею США.