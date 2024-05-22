План США з $50 млрд для України став ближчим до реальності. Є підтримка Франції

Міністр фінансів Франції заявив про готовність обговорити надання Україні позики під заставу доходів від заморожених російських активів

Фото: EPA / LUDOVIC MARIN

Франція готова підтримати ідею США щодо використання заморожених російських активів в інтересах України, що підвищує ймовірність позитивного результату зустрічі міністрів фінансів Великої сімки (G7), пише Bloomberg.

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22 травня Рада Євросоюзу погодила передання Україні доходів від заморожених активів Росії, гроші будуть перераховувати двічі на рік.

Сполучені Штати запропонували піти далі й зібрати для України новий пакет допомоги на суму до $50 млрд під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів і під гарантії G7.

Пропозицію США підтримують Канада і Велика Британія, а за останньою інформацією – навіть Німеччина.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер теж схиляється до того, щоб підтримати американську пропозицію. "Ми відкриті до ідеї мобілізації доходів від цих активів якнайкраще і якнайшвидше в рамках міжнародного права", — сказав він під час брифінгу для журналістів перед зустріччю G7 у Стрезі, Італія.

"США зробили пропозицію, яка відповідає міжнародному праву, і ми будемо працювати над нею в конструктивний і відкритий спосіб з метою досягнення згоди щодо цього фундаментального питання фінансової підтримки України до кінця зустрічі G7 у Стрезі", – сказав міністр фінансів.

За даними Financial Times, союзники США у Великій сімці з ентузіазмом ставляться до запропонованого плану, тому що він може стати страхуванням на випадок повернення Дональда Трампа у Білий дім. Кандидат у президенти США від Республіканської партії раніше висловлював скептичне ставлення до допомоги Україні й казав, що збирається зупинити війну за один день.