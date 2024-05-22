План США с $50 млрд для Украины стал ближе к реальности. Есть поддержка Франции

Министр финансов Франции заявил о готовности обсудить предоставление Украине ссуды под залог доходов от замороженных российских активов

Фото: EPA / LUDOVIC MARIN

Франция готова поддержать идею США об использовании замороженных российских активов в интересах Украины, что повышает вероятность положительного результата встречи министров финансов Большой семерки (G7), пишет Bloomberg.

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22 мая Совет Евросоюза согласовал передачу Украине доходов от замороженных активов России, деньги будут перечислять дважды в год.

Соединенные Штаты предложили пойти дальше и собрать для Украины новый пакет помощи на сумму до $50 млрд под залог будущих доходов от замороженных российских активов и под гарантии G7.

Предложение США поддерживают Канада и Великобритания, а по последней информации – даже Германия.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр тоже склонен поддержать американское предложение. "Мы открыты к идее мобилизации доходов от этих активов как можно лучше и быстрее в рамках международного права", — сказал он во время брифинга для журналистов перед встречей G7 в Стрезе, Италия.

"США сделали предложение, которое соответствует международному праву, и мы будем работать над ним в конструктивно и открыто с целью достижения согласия по этому фундаментальному вопросу финансовой поддержки Украины до конца встречи G7 в Стрезе", — сказал министр финансов.

По данным Financial Times, союзники США в Большой семерке с энтузиазмом относятся к предложенному плану, потому что он может стать страховкой на случай возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Кандидат в президенты США от Республиканской партии раньше проявлял скептическое отношение к помощи Украине и говорил о намерении остановить войну за один день.