Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов Жеваго по иску НБУ

Бывший владелец банка "Финансы и кредит" не выполнил решение суда о выплате 1,54 млрд грн

Высокий суд Англии и Уэльса 11 июля издал приказ об аресте "определенных активов" бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, сообщила пресс-служба Национального банка в пятницу.

"Несмотря на яростное сопротивление бывших владельцев неплатежеспособных банков, в частности путем затягивания дел в судах и манипуляций, Национальный банк ведет системную работу по возврату задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, в том числе и банка "Финансы и кредит". Мы приветствуем решение Высокого суда Англии и Уэльса как еще один шаг на пути достижения этой цели", – прокомментировал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Решение лондонского суда принято в рамках обеспечения иска НБУ о признании и исполнении в Англии решения Шевченковского районного суда города Киева от 1 октября 2019 года.

Тогда НБУ выиграл иск о взыскании с Жеваго 1,54 млрд грн для погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования.