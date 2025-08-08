Високий суд Англії видав наказ про арешт активів Жеваго за позовом НБУ
Високий суд Англії та Уельсу 11 липня видав наказ про арешт "певних активів" колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго, повідомила пресслужба Національного банку в п'ятницю.
"Попри шалений спротив колишніх власників неплатоспроможних банків, зокрема шляхом затягування справ у судах і маніпуляцій, Національний банк веде системну роботу з повернення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, зокрема й банку "Фінанси та кредит". Ми вітаємо рішення Високого суду Англії та Уельсу як ще один крок на шляху досягнення цієї мети", – прокоментував голова Національного банку України Андрій Пишний.
Рішення лондонського суду ухвалене для забезпечення позову НБУ про визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 1 жовтня 2019 року.
Тоді НБУ виграв позов про стягнення з Жеваго 1,54 млрд грн для погашення заборгованості банку за раніше наданими кредитами рефінансування.
- У 2019 році Жеваго повідомили про підозру про можливу причетність до розкрадання 2,5 млрд грн у банку "Фінанси та кредит" й оголосили у міжнародний розшук.
- Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції на Куршевелі, але Франція відмовилась видати його Україні.
