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Турецький банк Ziraat, який належить державі й посідає перше місце в країні за розміром активів, припинив відкривати рахунки в російській валюті, а клієнтам, у яких вони вже є, запропонував конвертувати рублі в турецькі ліри. Про це повідомило пропагандистське видання РИА Новости.

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Таку ж політику проводять і інші державні банки Туреччини, але деякі приватні кредитні організації ще відкривають рублеві рахунки.

Раніше в банку операції в російській валюті були доступні клієнтам за наявності посвідки на проживання або документа про право на роботу чи навчання в Туреччині.

Операції в лірах із Росією турецькі банки почали згортати ще на початку року після посилення санкцій американського Мінфіну.

У результаті турецькі банки почали масово блокувати платежі з Росії, а обсяги російсько-турецької торгівлі почали падати: за підсумками першого кварталу турецький експорт до РФ обвалився на 33,7% і практично повернувся на довоєнні рівні – $500-600 млн на місяць.