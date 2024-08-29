Турецкие государственные банки сворачивают операции в российских рублях
Турецкий банк Ziraat, принадлежащий государству и занимающий первое место в стране по размеру активов, прекратил открывать счета в российской валюте, а клиентам, у которых они уже есть, предложил конвертировать рубли в турецкие лиры. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.
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Такую же политику проводят и другие государственные банки Турции, но некоторые частные кредитные организации еще не открывают рублевые счета.
Ранее в банке операции в российской валюте были доступны клиентам при наличии вида на жительство или документа о праве на работу или обучение в Турции.
Операции в лирах с Россией турецкие банки начали сворачивать еще в начале года после ужесточения санкций американского Минфина.
В результате турецкие банки начали массово блокировать платежи из России, а объемы российско-турецкой торговли начали падать: по итогам первого квартала турецкий экспорт в РФ обрушился на 33,7% и практически вернулся на довоенные уровни – $500-600 млн в месяц.
- С 31 января 2024 года крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance прекращает поддержку российского рубля в операциях P2P.
- В феврале российская платежная система "Мир" попала под санкции США.
- В августе у российской платежной системы "Золотая Корона" возникли проблемы в Грузии и Казахстане из-за санкций.