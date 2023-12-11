Крупнейшая криптовалютная биржа мира прекращает операции с российским рублем

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Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance прекращает поддержку российского рубля в операциях P2P. Об этом говорится на сайте компании.

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Операции с рублем прекратят с 2:00 по киевскому времени 31 января 2024 года. После этого уже нельзя будет торговать в режиме P2P, то есть проводить операции между пользователями.

P2P расшифровывается как peer-to-peer или person-to-person (в переводе с английского "от человека к человеку"). Это технология онлайн-перевода средств с карты на карту.

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До этой даты пользователи могут вывести средства в этой валюте через фиатных партнеров биржи, конвертировать их в криптовалюту на Binance Convert или обменять на спотовом рынке.

Дальнейшую работу с российским рублем предлагается вести на CommEX, которая владеет российским бизнесом Binance.