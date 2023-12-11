Крупнейшая криптовалютная биржа мира прекращает операции с российским рублем
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance прекращает поддержку российского рубля в операциях P2P. Об этом говорится на сайте компании.
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Операции с рублем прекратят с 2:00 по киевскому времени 31 января 2024 года. После этого уже нельзя будет торговать в режиме P2P, то есть проводить операции между пользователями.
P2P расшифровывается как peer-to-peer или person-to-person (в переводе с английского "от человека к человеку"). Это технология онлайн-перевода средств с карты на карту.
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До этой даты пользователи могут вывести средства в этой валюте через фиатных партнеров биржи, конвертировать их в криптовалюту на Binance Convert или обменять на спотовом рынке.
Дальнейшую работу с российским рублем предлагается вести на CommEX, которая владеет российским бизнесом Binance.
- В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через P2P.
- В начале мая Минфин США заподозрил Binance в помощи россиянам обходить санкции.
- В конце сентября Binance объявила о своем уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX. В Binance тогда заявили, что переход пользователей на другую платформу, а также процесс отключения от Binance займет до одного года.
- Перед этим биржа запретила россиянам P2P-операции с любыми иностранными валютами, а с 15 ноября прекратила поддержку фиатных депозитов в рублях.