Найбільша криптовалютна біржа світу припиняє операції із російським рублем
Найбільша криптовалютна біржа світу Binance припиняє підтримку російського рубля в операціях P2P. Про це йдеться на сайті компанії.
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Операції з рублем припинять з 2:00 за київським часом 31 січня 2024 року. Після цього вже не можна буде торгувати у режимі P2P, тобто проводити операції між користувачами.
P2P розшифровується як peer-to-peer або person-to-person (в перекладі з англійської "від людини до людини"). Це технологія онлайн-переказу коштів із картки на картку.
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До цієї дати користувачі можуть вивести кошти у цій валюті через фіатних партнерів біржі, конвертувати їх у криптовалюту на Binance Convert або обміняти на спотовому ринку.
Подальшу роботу з російським рублем пропонується вести на CommEX, яка володіє російським бізнесом Binance.
- У березні 2023 року Binance закрила для росіян купівлю доларів та євро через P2P.
- На початку травня Мінфін США запідозрив Binance у допомозі росіянам обходити санкції.
- Наприкінці вересня Binance оголосила про свій вихід з Росії та продаж російського бізнесу компанії CommEX. Binance тоді заявили, що перехід користувачів на іншу платформу, а також процес відключення від Binance займе до одного року.
- Перед цим біржа заборонила росіянам P2P-операції з будь-якими іноземними валютами, а з 15 листопада припинила підтримку фіатних депозитів у рублях.