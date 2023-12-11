Найбільша криптовалютна біржа світу припиняє операції із російським рублем

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Найбільша криптовалютна біржа світу Binance припиняє підтримку російського рубля в операціях P2P. Про це йдеться на сайті компанії.

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Операції з рублем припинять з 2:00 за київським часом 31 січня 2024 року. Після цього вже не можна буде торгувати у режимі P2P, тобто проводити операції між користувачами.

P2P розшифровується як peer-to-peer або person-to-person (в перекладі з англійської "від людини до людини"). Це технологія онлайн-переказу коштів із картки на картку.

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До цієї дати користувачі можуть вивести кошти у цій валюті через фіатних партнерів біржі, конвертувати їх у криптовалюту на Binance Convert або обміняти на спотовому ринку.

Подальшу роботу з російським рублем пропонується вести на CommEX, яка володіє російським бізнесом Binance.