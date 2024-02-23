Российская платежная система "Мир" попала под санкции США

Соединенные Штаты ко второй годовщине полномасштабного вторжения ударили по российскому финансовому сектору

Фото: Alexander V. Solomin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список АО "Национальная система платежных карт" – оператора российской государственной платежной системы "Мир". Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

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По данным компании, она имеет 139 млн эмитированных карт, доля на российском рынке – 30%.



"НСПК принадлежит Центральному банку России и играет ключевую роль в содействии финансовым операциям как внутри России, так и за рубежом. Распространение российским правительством "Мира" позволило России построить финансовую инфраструктуру, которая дает ей возможность избегать санкций и восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой. Соединенные Штаты неоднократно отмечали риски системы "Мир" для наших партнеров по всему миру", — говорится в обосновании американских санкций.

До сегодняшнего дня единственной страной Запада, которая ввела санкции против российского "Мира", была Канада.

Также под санкции попали другие российские финкомпании:

→ девять банков: Авангард (Москва), РостФинанс Банк (Ростов-на-Дону), Челиндбанк (Челябинск), банк "Международный финансовый клуб" (Москва), Модульбанк (Кострома), Датабанк (Ижевск), Морской банк (Москва), БыстроБанк (Ижевск), СПБ Банк (Санкт-Петербург)

→ пять инвестиционных и венчурных компаний: BSF Capital, Orbita Capital Partners, Elbrus Capital, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Guard Capital

→ шесть финтех-компаний: FIS (Финансовые информационные системы), Кворум, CryptoPro, Фактор-ТС, Системы практической безопасности, Валидата.

Общий список санкций насчитывает около 500 физических и юридических лиц.