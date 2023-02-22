UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СНБО решил ввести секторальные финансовые санкции против России

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 11:13
СНБО решил ввести секторальные финансовые санкции против России - Фото
Фото: Офис президента

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 22 февраля, решил применить секторальные санкции к финансовым учреждениям Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, которая должна утвердить это решение.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Проект постановления зарегистрировал президент Владимир Зеленский, который вводит в действие решения СНБО.

Текста решения СНБО на момент публикации новости на сайте Рады не было.

В конце декабря межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики рекомендовала СНБО применить секторальные санкции ко всем финансовым учреждениям России и Беларуси, в частности банковским.

Она поясняла, что применение секторальных санкций к финансовому сектору РФ и Беларуси будет способствовать минимизации возможностей и рисков уклонения от персональных санкций российских и беларуских банкиров и станет сигналом для партнеров относительно четкой и категоричной позиции Украины в сфере санкционной политики.

"Пусть агрессор это считает нашим ответом за ракетные удары по критической инфраструктуре", – сказала тогда министр экономики Юлия Свириденко, возглавляющая санкционную группу.

Согласно закону Украины "О санкциях", решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента Украины, утверждается в течение 48 часов со дня принятия указа постановлением Верховной Рады и является обязательным к выполнению.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский санкции против рф банки снбо
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 