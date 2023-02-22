СНБО решил ввести секторальные финансовые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 22 февраля, решил применить секторальные санкции к финансовым учреждениям Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, которая должна утвердить это решение.

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Проект постановления зарегистрировал президент Владимир Зеленский, который вводит в действие решения СНБО.

Текста решения СНБО на момент публикации новости на сайте Рады не было.

В конце декабря межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики рекомендовала СНБО применить секторальные санкции ко всем финансовым учреждениям России и Беларуси, в частности банковским.

Она поясняла, что применение секторальных санкций к финансовому сектору РФ и Беларуси будет способствовать минимизации возможностей и рисков уклонения от персональных санкций российских и беларуских банкиров и станет сигналом для партнеров относительно четкой и категоричной позиции Украины в сфере санкционной политики.

"Пусть агрессор это считает нашим ответом за ракетные удары по критической инфраструктуре", – сказала тогда министр экономики Юлия Свириденко, возглавляющая санкционную группу.

Согласно закону Украины "О санкциях", решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента Украины, утверждается в течение 48 часов со дня принятия указа постановлением Верховной Рады и является обязательным к выполнению.

19 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении Московской межбанковской валютной биржи и 333 физических лиц, преимущественно российских банкиров и чиновников.

Андрій Водяний

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