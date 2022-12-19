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Украина готовит санкции против всех банков и банкиров России и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 10:42
Украина готовит санкции против всех банков и банкиров России и Беларуси - Фото
Фото: depositphotos.com

Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) применить секторальные санкции ко всем финансовым, в том числе банковским учреждениям России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.   

Применение секторальных санкций к финансовому сектору РФ и Беларуси будет способствовать минимизации возможностей и рисков уклонения от персональных санкций российских и беларуских банкиров и станет мощным сигналом для партнеров относительно четкой и категоричной позиции Украины в сфере санкционной политики, объясняют в МРГ. 

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Также, согласно решению МРГ, после доработки и верификации в СНБО будут представлены предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков России. 

"МРГ поддержала предложения Национального банка Украины по секторальным санкциям против банковской системы государства-террориста. Пусть агрессор это считает нашим ответом за ракетные удары по критической инфраструктуре", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко, возглавляющая санкционную группу. 

Согласно закону Украины "О санкциях", решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня принятия указа постановлением Верховной Рады и обязательно к исполнению. 

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Роман Бриль
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санкции против россии снбо российские банки минэкономики
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