Украина готовит санкции против всех банков и банкиров России и Беларуси

Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) применить секторальные санкции ко всем финансовым, в том числе банковским учреждениям России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Применение секторальных санкций к финансовому сектору РФ и Беларуси будет способствовать минимизации возможностей и рисков уклонения от персональных санкций российских и беларуских банкиров и станет мощным сигналом для партнеров относительно четкой и категоричной позиции Украины в сфере санкционной политики, объясняют в МРГ.

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Также, согласно решению МРГ, после доработки и верификации в СНБО будут представлены предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков России.

"МРГ поддержала предложения Национального банка Украины по секторальным санкциям против банковской системы государства-террориста. Пусть агрессор это считает нашим ответом за ракетные удары по критической инфраструктуре", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко, возглавляющая санкционную группу.

Согласно закону Украины "О санкциях", решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня принятия указа постановлением Верховной Рады и обязательно к исполнению.

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Роман Бриль

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