США ввели санкции против российского олигарха Потанина. Его Норникель не тронули

Министерство финансов США ввело санкции против одного из самых богатых российских олигархов Владимира Потанина. При этом санкции не затронули главный актив Потанина — добывающую компанию "Норильский никель" из-за опасений, что ограничения могут дестабилизировать глобальный рынок металлов, пишет агентство Bloomberg.

Более 40% состояния Потанина — $30,4 млрд согласно индексу миллиардеров Bloomberg — приходится на его долю в Норникеле, одном из крупнейших в мире производителей никеля, палладия и меди, уточняют в агентстве.

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Под санкции попали компании, доли в которых имеет Потанин. Крупнейшие из них — Росбанк, купленный олигархом у Societe Generale уже после вторжения РФ в Украину. И Тинькофф Банк, купленный у основателя Олега Тинькова, который заявлял, что был вынужден продать банк под давлением.

Еще летом санкции против Потанина ввела Великобритания. Ее примеру последовали Канада и Австралия.

В санкционный список США попал ВТБ банк и все компании, которые ему принадлежат.

Также санкции введены против вице-премьера РФ Андрея Белоусова и нескольких российских губернаторов.

"Вводя санкции в отношении крупных российских банков, мы продолжаем углублять изоляцию России от мировых рынков", — цитирует агентство заместителя министра финансов США Брайана Нельсона.

6 апреля богатейшие российские олигархи Потанин и Михельсон впервые попали под западные санкции.

29 июня под новые санкции Великобритании попали олигарх Потанин и родственница Путина.

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Роман Бриль

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