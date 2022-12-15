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США ввели санкции против российского олигарха Потанина. Его Норникель не тронули

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 18:33
США ввели санкции против российского олигарха Потанина. Его Норникель не тронули - Фото
Фото: ЕРА

Министерство финансов США ввело санкции против одного из самых богатых российских олигархов Владимира Потанина. При этом санкции не затронули главный актив Потанина — добывающую компанию "Норильский никель" из-за опасений, что ограничения могут дестабилизировать глобальный рынок металлов, пишет агентство Bloomberg.    

Более 40% состояния Потанина — $30,4 млрд согласно индексу миллиардеров Bloomberg — приходится на его долю в Норникеле, одном из крупнейших в мире производителей никеля, палладия и меди, уточняют в агентстве.  

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Под санкции попали компании, доли в которых имеет Потанин. Крупнейшие из них — Росбанк, купленный олигархом у Societe Generale уже после вторжения РФ в Украину. И Тинькофф Банк, купленный у основателя Олега Тинькова, который заявлял, что был вынужден продать банк под давлением.  

Еще летом санкции против Потанина ввела Великобритания. Ее примеру последовали Канада и Австралия. 

В санкционный список США попал ВТБ банк и все компании, которые ему принадлежат.  

Также санкции введены против вице-премьера РФ Андрея Белоусова и нескольких российских губернаторов. 

"Вводя санкции в отношении крупных российских банков, мы продолжаем углублять изоляцию России от мировых рынков", — цитирует агентство заместителя министра финансов США Брайана Нельсона.  

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Роман Бриль
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