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Турецкие банки начали активно выявлять компании, занимающиеся поставками товаров в Россию, и закрывать им счета. Об этом сообщил российский посол в Турции Алексей Ерхов.

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"Пока проблемы во взаиморасчетах между двумя странами сохраняются. В турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Таких клиентов активно обнаруживают, им блокируют переводы, или совсем закрывают счета", – рассказал Ерхов.

До этого российские пропагандистские СМИ сообщали, что в банковской сфере Турции заявили, что все соглашения и переводы из России находятся под максимальным контролем финансовых учреждений, но универсальных запретов на платежи, связанные с Россией, нет.

Турецкие банки начали прекращать платежи из России с конца прошлого года после угроз Минфина США вводить вторичные санкции против сотрудничающих с Россией иностранных банков.

В первом квартале 2024 года турецкий экспорт в Россию обвалился на 33,7% и практически вернулся на довоенные уровни – $500-600 млн в месяц.