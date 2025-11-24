БЕБ викрило схему контрабанди 17 вагонів ділової деревини

Фото: БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки розслідують схему експорту деревини до Румунії, де приватне підприємство намагалося відправити за кордон 17 вагонів ділової сосни, яку можна використовувати для виготовлення різноманітної продукції, під виглядом паливних дров. Схему організували після урядової заборони на експорт паливної деревини, яка набула чинності 21 листопада. Про це повідомило БЕБ.

Передбачаючи майбутні обмеження, приватне підприємство закупило понад 1500 м³ дров’яної деревини та відправило її у вагонах із Київщини для експорту. Проте під час детального митного огляду з’ясувалося, що під виглядом дров компанія фактично намагалася вивезти ділову соснову деревину, замаскувавши її.

Лише у перших дев'яти оглянутих вагонах оперативно виявили понад 2000 колод ділової сосни загальним об'ємом 165 кубометрів.

Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за контрабанду лісоматеріалів, заборонених до вивезення з України.