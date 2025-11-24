Бюро экономических расследований разоблачило схему контрабанды 17 вагонов деловой древесины

Правоохранительные органы пресекли попытку вывезти в Румынию сосну под видом обычных дров накануне запрета на экспорт топливной древесины

Фото: БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности расследуют схему экспорта древесины в Румынию, где частное предприятие пыталось вывезти за границу 17 вагонов деловой сосны, пригодной для производства различных товаров, под видом дров для отопления. Схема была организована после правительственного запрета на экспорт топливной древесины, вступившего в силу 21 ноября. Об этом сообщило БЭБ.

Предвидя будущие ограничения, частное предприятие закупило более 1500 м³ дровяной древесины и отправило ее в вагонах из Киевской области на экспорт. Однако в ходе детального таможенного досмотра выяснилось, что под видом дров компания фактически пыталась вывезти деловую сосновую древесину, замаскировав ее.

Только в первых девяти осмотренных вагонах оперативно обнаружили более 2000 бревен деловой сосны общим объемом 165 кубометров.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства по части 2 статьи 201-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за контрабанду лесоматериалов, запрещенных к вывозу из Украины.