НБУ спростував інформацію щодо блокування рахунків українців за часте зняття готівки
Інформація про те, що українцям блокуватимуть банківські рахунки за часте зняття готівки – більш як три рази на місяць, – не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
"Окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів", – зазначають у пресслужбі регулятора.
НБУ наголошує, що медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи.
"Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає", – додають у Нацбанку.
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