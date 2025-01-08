НБУ спростував інформацію щодо блокування рахунків українців за часте зняття готівки

Українцям не блокуватимуть рахунки за зняття великих сум готівки більш як три рази на місяць

Фото: Нацбанк

Інформація про те, що українцям блокуватимуть банківські рахунки за часте зняття готівки – більш як три рази на місяць, – не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів", – зазначають у пресслужбі регулятора.

НБУ наголошує, що медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи.

"Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає", – додають у Нацбанку.