НБУ опроверг информацию о блокировании счетов украинцев за частое снятие наличных денег

Украинцам не будут блокировать счета за снятие крупных сумм наличных более трех раз в месяц

Фото: Нацбанк

Информация о том, что украинцам будут блокировать банковские счета за частое снятие наличных – более трех раз в месяц, – не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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"Отдельные медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных – более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов", – отмечают в пресс-службе регулятора.

НБУ отмечает, что медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая конкретных документов.

"Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет", – добавляют в Нацбанке.