НБУ опроверг информацию о блокировании счетов украинцев за частое снятие наличных денег
Информация о том, что украинцам будут блокировать банковские счета за частое снятие наличных – более трех раз в месяц, – не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Отдельные медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных – более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов", – отмечают в пресс-службе регулятора.
НБУ отмечает, что медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая конкретных документов.
"Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет", – добавляют в Нацбанке.
- С 1 октября 2024 года в Украине вступил в силу временный (на полгода) месячный лимит 150 000 грн на карточные переводы физических лиц.
- В начале декабря 2024 года крупнейшие банки Украины договорились снизить лимиты карточных переводов.