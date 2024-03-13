Стартовий внесок — $200. Скільки коштує генеалогічне дослідження в Україні

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Фіксованої ціни на дослідження родоводу в Україні не існує. Все залежить від кількості опрацьованих документів, встановлених фактів. Стартовий внесок – $200, лише після його сплати дослідники візьмуться за роботу. Про це в інтервʼю LIGA.net розповів засновник центру вивчення генеалогії ''Пращур'' Віктор Долецький.

"Ціна – це теж моя розробка. Я відштовхувався від трудовитрат. Спочатку у нас була лише вартість за опрацювання документів. З часом я дійшов до думки, що за опрацювання документа до 50 сторінок ми не змінюємо ціну. Якщо більше – мусимо брати доплату. Адже документи бувають дуже різними. Усі вони – рукописні, і в них через кожні п'ять сторінок може змінюватися почерк, плюс – може проскакувати латина чи польська мова", – пояснює підприємець.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Дослідження одного документа коштує $30, ще $3 замовник платить за кожен знайдений у документах факт. Загальна вартість родоводу стартує від $1000.

Верхній поріг, за його словами, назвати важко.

"Приміром, зараз у роботі центру "Пращур" є дослідження, вартість якого вже перетнула позначку у $19,3 тисячі. У ньому опрацьовано 491 документ та знайдено 730 фактів", – поділився підприємець.

Загалом, хороший родовід коштує $2000-$3000, займає близько року й оплачується частинами впродовж дослідження, каже Долецький.

Повна версія інтервʼю: Відвоювали ринок у "кротів". Як функціонує сфера комерційної генеалогії в Україні