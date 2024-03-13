Стартовый взнос – $200. Сколько стоит генеалогическое исследование в Украине

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Фиксированной цены на исследование родословной в Украине нет. Все зависит от количества проработанных документов, установленных фактов. Стартовый взнос – $200, только после его уплаты исследователи приступят к работе. Об этом в интервью LIGA.net рассказал основатель центра изучения генеалогии "Пращур" Виктор Долецкий.

"Цена – это тоже моя разработка. Я отталкивался от трудозатрат. Сначала у нас была только стоимость за проработку документов. Со временем я пришел к мысли, что за проработку документа до 50 страниц мы не меняем цену. Если больше – должны брать доплату. Ведь документы бывают очень разными. Все они – рукописные, и в них через каждые пять страниц может меняться почерк, плюс – может проскакивать латынь или польский язык", – объясняет предприниматель.

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Исследование одного документа стоит $30, еще $3 заказчик платит за каждый найденный в документах факт. Общая стоимость родословной стартует от $1000.

Верхний порог, по его словам, назвать сложно.

"К примеру, сейчас в работе центра "Пращур" есть исследование, стоимость которого уже пересекла отметку в $19,3 тысячи. В нем проработан 491 документ и найдено 730 фактов", – поделился предприниматель.

В общем, хорошая родословная стоит $2000-$3000, занимает около года и оплачивается частями по ходу исследования, говорит Долецкий.

Полная версия интервью: Отвоевали рынок у "кротов". Как функционирует сфера коммерческой генеалогии в Украине