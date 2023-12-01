ТАСКОМБАНК та Mastercard продовжують дарувати грандіозний кешбек та шалені подарунки!

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Заряджайтеся покупками з картками ТАСКОМБАНК Мastercard. 

До 6 грудня отримуйте кешбек за розрахунки кредитними картками ТАСКОМБАНКУ — VERY CARD, PUDRA CARD та Велика П’ятірка — за покупки в категоріях: 

  • техніка,
  • магазини роздрібної торгівлі та маркетплейси,
  • товари для дому,
  • одяг та взуття,
  • спорт та фітнес,
  • косметика.

А також беріть участь у розіграші сертифікату giftmall на 40 000 грн.

Для участі в розіграші сертифікату сплачуйте за покупки від 300 гривень будь-якою карткою Mastercard, емітованою ТАСКОМБАНКОМ до 6 грудня 2023 року включно. Чим більше оплат, тим більше шансів на виграш.

Розіграш сертифікатів відбуватиметься за допомогою сервісу random.org

Бажаєте отримати кешбек, але не маєте картки?

Оформлюйте Very Card онлайн у застосунку TAS2U та отримуйте підвищений кешбек у сезон знижок: завантажити

Правила акції "Black кешбек" 

Акція діє на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій та територій, де ведуться бойові дії з 27.11.2023 до 06.12.2023