АМКУ доручив скасувати монополію Ощадбанку під час оформлення картки киянина

Фото: Павло Кириленко / Telegram

Антимонопольний комітет доручив київській владі відмовитися від монополії державного Ощадбанку під час оформлення картки киянина. Регулятор ухвалив рішення 2 травня, повідомила пресслужба АМКУ.

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"Антимонопольний комітет надав рекомендації Київській міській раді стосовно картки киянина. Вони обов'язкові до розгляду і вказують на те, що міськраді необхідно врегулювати процесуальні засади, щоб запобігати, виявляти та реагувати на порушення, які виникають в межах проєкту", – прокоментував рішення голова АМКУ Павло Кириленко.

АМКУ отримав численні звернення стосовно того, що банк нав'язує банківські послуги, а також висуває вимогу оформити пенсії в Ощадбанку та розглядає це як передумову для отримання картки киянина.

Це суперечить положенню про багатофункціональну картку "Муніципальна картка киянина", яке було затверджене Київською міською радою 20 грудня 2018 року.

Комітет наголосив, що цей проєкт є соціально значущим, він запроваджувався для підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення.

"І вкрай важливо, щоб люди отримували якісні послуги, без порушень і зайвих, не передбачених жодним документом, "передумов", – резюмував Кириленко.

31 грудня 2021 року АМКУ оштрафував Ощадбанк на 503 500 грн за порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції під час участі у проєкті "Картка киянина".

Комітет з'ясував, що АТ "Ощадбанк" був одноосібним банком-учасником проєкту і в його межах самостійно встановлював порядок та умови відкриття та ведення карткових рахунків.

Зокрема, у період з червня 2016 до грудня 2021 року банк висував як умову отримання карти киянина обов'язкове підключення до платної послуги SMS-інформування.

Також Ощадбанк вимагав підключення платної послуги SMS-інформування для доступу до системи дистанційного банківського обслуговування у межах проєкту.

На момент винесення рішення АМКУ банк припинив порушення, але надалі оскаржив його у судах всіх інстанцій.

14 березня 2023 року Верховний суд визнав правомірним рішення АМКУ у справі щодо Ощадбанку та картки киянина.