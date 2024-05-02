АМКУ поручил отменить монополию Ощадбанка при оформлении карты киевлянина

Фото: Павел Кириленко / Telegram

Антимонопольный комитет поручил киевским властям отказаться от монополии государственного Ощадбанка при оформлении карты киевлянина. Регулятор принял решение 2 мая, сообщила пресс-служба АМКУ.

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"Антимонопольный комитет предоставил рекомендации Киевскому городскому совету относительно карты киевлянина. Они обязательны к рассмотрению и указывают на то, что горсовету необходимо урегулировать процессуальные принципы, чтобы предотвращать, выявлять и реагировать на нарушения, возникающие в рамках проекта", – прокомментировал решение председатель АМКУ Павел Кириленко.

АМКУ получил многочисленные обращения по поводу того, что банк навязывает банковские услуги, а также выдвигает требование оформить пенсии в Ощадбанке и рассматривает это как предпосылку для получения карты киевлянина.

Это противоречит положению о многофункциональной карте "Муниципальная карта киевлянина", утвержденной Киевским городским советом 20 декабря 2018 года.

Комитет подчеркнул, что этот проект социально значимый, он вводился для повышения уровня социальной защиты малообеспеченных слоев населения.

"И крайне важно, чтобы люди получали качественные услуги, без нарушений и лишних, не предусмотренных никаким документом, "предпосылок", – резюмировал Кириленко.

31 декабря 2021 года АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 503 500 грн за нарушение законодательства по защите экономической конкуренции в ходе участия в проекте "Карта киевлянина".

Комитет выяснил, что АО "Ощадбанк" являлся единоличным банком-участником проекта и в его пределах самостоятельно устанавливал порядок и условия открытия и ведения карточных счетов.

В частности, в период с июня 2016 по декабрь 2021 года банк выдвигал в качестве условия получения карты киевлянина обязательное подключение к платной услуге SMS-информирования.

Также Ощадбанк требовал подключения платной услуги SMS-информирования для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в рамках проекта.

На момент вынесения решения АМКУ банк прекратил нарушение, но в дальнейшем обжаловал его в судах всех инстанций.

14 марта 2023 года Верховный суд признал правомерным решение АМКУ по делу в отношении Ощадбанка и карты киевлянина.