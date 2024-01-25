У АМКУ возникли претензии к мобильному приложению "Киев Цифровой"

Фото: АМКУ

Антимонопольный комитет предоставил киевскому коммунальному предприятию ГИОЦ обязательные для рассмотрения рекомендации, касающиеся приложения "Киев Цифровой". Об этом рассказал глава комитета Павел Кириленко.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Рекомендация комитета касается услуги, позволяющей оформить заявку на возвращение авто в случае его временного задержания.

Сейчас оплатить ее можно только через платежную систему iPay, хотя потенциально это могла быть любая другая компания из реестра НБУ. При наличии конкуренции плательщики могли выбирать более выгодные условия.

Поэтому комитет рекомендовал ГИОЦ "на прозрачных недискриминационных условиях привлечь к этому процессу разных поставщиков платежных услуг".

Киев Цифровой – популярное муниципальное приложение для Киева, которым, по данным КГГА, пользуются до 2,5 млн жителей города. Он позволяет получать уведомления о воздушной тревоге, подписывать петиции, записываться в ЦНАПы, платить за коммунальные услуги, проезд и парковку.