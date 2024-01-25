У АМКУ виникли претензії до мобільного застосунку "Київ Цифровий"
Антимонопольний комітет надав київському комунальному підприємству ГІОЦ обов'язкові до розгляду рекомендації, які стосуються застосунку "Київ Цифровий". Про це розказав голова комітету Павло Кириленко.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Рекомендація комітету стосуються послуги, яка дозволяє оформити заявку на повернення авто у разі його тимчасового затримання.
Зараз оплатити її можна лише через платіжну систему iPay, хоча потенційно це могла б бути будь-яка інша компанія з реєстру НБУ. За наявності конкуренції платники могли обирати вигідніші умови.
Тому комітет рекомендував ГІОЦ "на прозорих недискримінаційних умовах залучити до цього процесу різних надавачів платіжних послуг".
Київ Цифровий – популярний муніципальний застосунок для Києва, яким, за даними КМДА, користуються до 2,5 млн мешканців міста. Він дозволяє отримувати сповіщення про повітряну тривогу, підписувати петиції, записуватися у ЦНАПи, сплачувати за комунальні послуги, проїзд та паркування тощо.
- Кілька місяців тому АМКУ визнав Прозорро.Продажі монополістом. Компанія з цим не погодилась.