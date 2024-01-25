У АМКУ виникли претензії до мобільного застосунку "Київ Цифровий"

Фото: АМКУ

Антимонопольний комітет надав київському комунальному підприємству ГІОЦ обов'язкові до розгляду рекомендації, які стосуються застосунку "Київ Цифровий". Про це розказав голова комітету Павло Кириленко.

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Рекомендація комітету стосуються послуги, яка дозволяє оформити заявку на повернення авто у разі його тимчасового затримання.

Зараз оплатити її можна лише через платіжну систему iPay, хоча потенційно це могла б бути будь-яка інша компанія з реєстру НБУ. За наявності конкуренції платники могли обирати вигідніші умови.

Тому комітет рекомендував ГІОЦ "на прозорих недискримінаційних умовах залучити до цього процесу різних надавачів платіжних послуг".

Київ Цифровий – популярний муніципальний застосунок для Києва, яким, за даними КМДА, користуються до 2,5 млн мешканців міста. Він дозволяє отримувати сповіщення про повітряну тривогу, підписувати петиції, записуватися у ЦНАПи, сплачувати за комунальні послуги, проїзд та паркування тощо.