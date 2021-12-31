АМКУ оштрафовал Ощадбанк на полмиллиона грн из-за условий обслуживания Карты киевлянина

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал государственный Ощадбанк на 503 500 грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции во время участия в проекте "Муниципальная карточка "Карточка киевлянина", сообщила пресс-служба АМКУ.

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"Комитет выяснил, что АО "Ощадбанк" был единоличным банком-участником проекта и в его пределах самостоятельно устанавливал порядок и условия открытия и ведения карточных счетов", – сообщили в АМКУ.

В частности, в период с июня 2016 по декабрь 2021 года банк выдвигал условием получения Карты киевлянина обязательное подключение к платной услуги СМС-информирование.

Также Ощадбанк требовал подключения платной услуги СМС-информирования для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в рамках проекта.

Таким образом, комитет наложил штраф общей суммой полмиллиона грн за требования Ощадбанка к подключению платных услуг СМС-информирования в рамках проекта "Карточка киевлянина".

Как отмечает АМКУ, Ощадбанк уже прекратил нарушение и не отрицал факт его совершения.

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Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно статистике Нацбанка, на 1 октября 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал в рейтинге 2-е место (247,44 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.

В сентябре 2021 года АМКУ оштрафовал на 13,8 млн грн Ощадбанк за покупку рыбной ярмарки без разрешения комитета.

По итогам трех кварталов 2021 года Ощадбанк сократил чистую прибыль более чем в 5 раз за год до 849 млн грн.

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Наталия Фреик

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