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Черная дыра | 371 млрд дотаций и цена ПриватБанка. 5 плохих выводов о госбанках из отчета Case Ukraine

Цей матеріал також доступний українською
371 млрд дотаций и цена ПриватБанка. 5 плохих выводов о госбанках из отчета Case Ukraine - Фото
Фото: ЕРА
03.12.2021, 10:00

Все госбанки могут стоить в семь раз меньше, чем государство потратило на их поддержку за 12 лет

2 ноября организация Case Ukraine, занимающаяся исследованием госполитики в разных сферах, опубликовала аналитический отчет "Государственные банки: чемодан без ручки".

Как указано в этом анализе, с 2008 по 2020 год из государственного бюджета на нужды госбанков было перечислено почти 371 млрд грн.

Наибольшие расходы – на государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые суммарно обошлись налогоплательщикам в течение 12 лет в 243,8 млрд грн.

LIGA.net внимательно послушала презентацию этого исследования и выбрала самое интересное.

Сколько бюджету стоят госбанки

Авторы исследования поделили расходы государственного бюджета на содержание банков на три категории – национализация, докапитализация и расходы на обслуживание ценных бумаг и выпущенных ОВГЗ, чтобы спасти банки от банкротства или покрыть убытки.

Общий объем расходов составил 371 млрд грн, или $21,4 млрд.

Например, в ПриватБанк из государственного бюджета на протяжении 2008-2020 годов было перечислено около 155 млрд грн.

Ощадбанк обошелся налогоплательщикам почти в 46 млрд грн. Укрэксимбанк – в 42,6 млрд грн.

На них приходятся самые большие статьи расходов государства за 12 лет.

Крупнейшие расходы, согласно исследованию, пришлись на 2009 и 2016 годы, когда правительство национализировало Укргазбанк, Родовид Банк, банк "Киев" и ПриватБанк.

Кроме этого, в 2016-2017 годах из бюджета были также докапитализированы государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк из-за крупного портфеля неработающих кредитов.

Сколько денег вернулось в госбюджет в качестве дивидендов

Согласно исследованию, влитые в государственные банки 371 млрд грн не окупились. В качестве дивидендов финансовые учреждения вернули обратно в государственный бюджет всего 59,1 млрд грн. Это около 16% всех расходов государства, вместе с процентами по ОВГЗ, указывают авторы.

Тот же ПриватБанк из 155,4 млрд грн "возвратил" 55,4 млрд грн, а Укрэксимбанк и Ощадбанк – от 1,6 млрд грн до 2,2 млрд грн соответственно. Среди тех, кто вообще за 12 лет не перечислил государству дивидендов, Case Ukraine называет государственный Укргазбанк, который стоил налогоплательщикам 13,1 млрд грн.

К тому же, почти все эти дивиденды (94% общей суммы, уплаченной госбанками на протяжении 2008–2021 годов, или 55,4 млрд грн) – это дивиденды ПриватБанка, уплаченные в 2019–2021 годах.

При этом, как указывают авторы исследования, даже если ПриватБанк сохранит  доходность, которую он демонстрирует последние три года, полностью компенсировать расходы, связанные с его национализацией (учитывая проценты по ОВГЗ), маловероятно менее чем за 14 лет (с учетом изменения стоимости денег из-за инфляции).

Госбанки: самые большие и наименее эффективные

Как указывают авторы, государственные банки – менее эффективны в сравнении с частными. Хотя именно на них приходится более половины активов и около 60% депозитов банковской системы. Исключение – ПриватБанк, который более пяти лет назад перешел под контроль государства.

Всего на государственные банки приходится 52% чистых активов и 55% общих активов банковской системы. Самые крупные из них – ПриватБанк, Ощад, Укрэксимбанк и Укргазбанк.

Например, активы Укргазбанка на 21% больше, чем у пятого по этому показателю банка на рынке Райффайзен Банка.

Такая ситуация сложилась после кризиса 2014-2016 годов, когда позиции госбанков на рынке резко усилились. В результате банкротств более 80 банков за этот период госбанки существенно увеличили рыночную долю – вкладчики считали государственный сектор более надежным по сравнению с частными финучреждениями. В то же время это не делает их более эффективными.

Как указывают в Case Ukraine, госбанкам свойственны большие объемы неработающих кредитов, кредитование проектов акционера (правительства, например программа по строительству дорог), поэтому их доход гораздо ниже доходов частного сектора.

В первую очередь, из-за значительного объема кредитования правительства (ОВГЗ в портфеле банков). Проще говоря, частные банки больше зарабатывают на кредитовании, чем государственные.

Наибольшей же проблемой государственных банков в Case Ukraine называют высокую степень принятия рисковых решений их менеджерами, по сравнению с частным бизнесом.

Условно говоря, "зная, что государство предоставит банкам необходимые деньги в случае проблем с ликвидностью или капиталом, у руководителей банков слабые стимулы повышать прибыльность и конкурировать с частными банками рыночными методами".

Сколько стоят госбанки

В исследовании Case Ukraine также подсчитали приблизительную стоимость государственных банков. Оценка проводилась, основываясь на соглашении между Министерством финансов и Международной финансовой корпорацией (IFC), которые в январе 2021 договорились, что IFC может войти в капитал государственного Укргазбанка и получить 20% акций учреждения за 30 млн евро.

Исходя из этой информации, авторы подсчитали: косвенная оценка стоимости 100% акций Укргазбанка должна составить $182 млн, или 5,14 млрд грн. Это 50% от размера капитала банка.

Имея соотношение стоимости сделки к размеру капитала, эксперты Case Ukraine посчитали по аналогичному подходу стоимость других крупных госбанков страны.

Например, ПриватБанк, по примерной оценке Case Ukraine, стоит $1,91 млрд, Ощадбанк – $781 млн, а Укрэксимбанк – $355 млн. Это в семь раз меньше, чем потратило государство на поддержку этих банков с 2008 по 2020 годы вместе с Укргазбанком.

Авторы предупреждают, что это предварительные расчеты и они могут отличаться от их подлинной стоимости.

Почему государство продолжает тратить деньги

В Case Ukraine отмечают: государство продолжит вливать значительные средства в поддержку банков с государственным капиталом. Это обусловлено требованиями к банкам со стороны Национального банка Украины в соответствии с Законом о банках.

Согласно этим требованиям банки должны выполнять так называемые экономические нормативы, то есть иметь достаточно капитала (в основном средств акционеров), чтобы оставаться платежеспособными во время возможных кризисов.

А с этим у госбанков могут возникнуть определенные проблемы.

Согласно исследованию, государственные банки – более уязвимы к потенциальным кризисам, чем частные, из-за их неэффективности, политической зависимости от правительства и ограниченных возможностей НБУ влиять на госбанки.

Как указывают авторы, санкции регулятора по отношению к госбанкам не всегда работают. Главная причина – социальная роль финансовых учреждений в государстве и возможное давление со стороны правительства как акционера с требованием дать этим банкам определенные преференции из-за их функции.

Чтобы избежать в дальнейшем увеличения расходов государства на банки в Case Ukraine, предлагают правительству "пересмотреть к ним отношение и активнее приобщаться к решению проблем с неработающими долгами".

Приоритетом для госбанков должно быть не выполнение ими социальных функций, а доходность, считают авторы.

Богдан Заика
Богдан Заика
корреспондент
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Ощадбанк ПриватБанк государственные банки case ukraine
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