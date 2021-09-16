АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 14 млн грн за покупку рыбной ярмарки без разрешения

Антимонопольный комитет оштрафовал на 13,8 млн грн государственный Ощадбанк за концентрацию без разрешения комитета. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Нарушение Ощадбанка состояло в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия", без получения обязательного разрешения АМКУ", – говорится в сообщении.

При определении размера штрафа АМКУ принял во внимание, что Ощадбанк факт нарушения не признал и препятствовал расследованию. В частности, банк не сотрудничал с органами комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела, игнорировал необходимость предоставления ответов на требование АМКУ.

Из-за нежелания сотрудничать, расследование и сбор доказательств по делу длилось почти четыре года.

В АМКУ напоминают, что законодательством не предусмотрено освобождение банков от необходимости получать разрешение на концентрацию, за исключением случаев, предусмотренных п.5, части третьей ст.22 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

В 2020 году АМКУ уже штрафовал Ощадбанк на 1,1 млн грн за неподачу информации по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок.

Дополнено. Ощадбанк не согласен с решением АМКУ и считает его вредным для всей банковской системы, т.к. оно поощряет недобросовестных должников не выполнять свои обязательства, говорится в заявлении банка, имеющегося в распоряжении LIGA.net.

В Ощадбанке объясняют, что приобретение в собственность складской недвижимости было вынужденной мерой, вызванной риском потери ипотеки, которая не была продана в исполнительном производстве.

Производство велось против недобросовестного должника, не выполнявшего своих обязательств по кредитному договору. Банк предоставил подробные объяснения ситуации АМКУ и сообщил комитету, что должник оказывал препятствия в реализации прав банка, и в судебном порядке выдвигал банку безосновательные требования.

"Это продолжается почти пять лет. При таких обстоятельствах крайне странно, что АМКУ начал преследовать государственный банк по жалобе этого недобросовестного должника и даже сделал этого рейдера участником дела", – говорится в заявлении.

Также в Ощадбанке не согласны с суммой штрафа, которая, по мнению банка, несопоставима с размером кредита, предоставленного должнику.