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АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 14 млн грн за покупку рыбной ярмарки без разрешения

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 17:26
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 14 млн грн за покупку рыбной ярмарки без разрешения - Фото
Фото: LIGA.net
дополнено

Антимонопольный комитет оштрафовал на 13,8 млн грн государственный Ощадбанк за концентрацию без разрешения комитета. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.   

"Нарушение Ощадбанка состояло в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия", без получения обязательного разрешения АМКУ", – говорится в сообщении. 

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При определении размера штрафа АМКУ принял во внимание, что Ощадбанк факт нарушения не признал и препятствовал расследованию. В частности, банк не сотрудничал с органами комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела, игнорировал необходимость предоставления ответов на требование АМКУ.   

Из-за нежелания сотрудничать, расследование и сбор доказательств по делу длилось почти четыре года. 

В АМКУ напоминают, что законодательством не предусмотрено освобождение банков от необходимости получать разрешение на концентрацию, за исключением случаев, предусмотренных п.5, части третьей ст.22 Закона Украины "О защите экономической конкуренции". 

В 2020 году АМКУ уже штрафовал Ощадбанк на 1,1 млн грн за неподачу информации по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок. 

Дополнено. Ощадбанк не согласен с решением АМКУ и считает его вредным для всей банковской системы, т.к. оно поощряет недобросовестных должников не выполнять свои обязательства, говорится в заявлении банка, имеющегося в распоряжении LIGA.net

В Ощадбанке объясняют, что приобретение в собственность складской недвижимости было вынужденной мерой, вызванной риском потери ипотеки, которая не была продана в исполнительном производстве.  

Производство велось против недобросовестного должника, не выполнявшего своих обязательств по кредитному договору. Банк предоставил подробные объяснения ситуации АМКУ и сообщил комитету, что должник оказывал препятствия в реализации прав банка, и в судебном порядке выдвигал банку безосновательные требования.  

"Это продолжается почти пять лет. При таких обстоятельствах крайне странно, что АМКУ начал преследовать государственный банк по жалобе этого недобросовестного должника и даже сделал этого рейдера участником дела", – говорится в заявлении.  

Также в Ощадбанке не согласны с суммой штрафа, которая, по мнению банка, несопоставима с размером кредита, предоставленного должнику. 

Ощадбанк намерен принимать все законные меры для отмены решения АМКУ. 

  • 10 сентября Три производителя сливочного масла добились в судах отмены штрафов АМКУ, наложенных по обвинению в обмане потребителей из-за продажи под видом масла спреда из растительных жиров.   

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Роман Брыль
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АМКУ Ощадбанк штраф концентрация
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