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Прибыль Ощадбанка уменьшилась в 5,6 раз за три квартала

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 14:46
Прибыль Ощадбанка уменьшилась в 5,6 раз за три квартала - Фото
Ощадбанк (фото: LIGA.net)

Государственный Ощадбанк задекларировал доход в 849 млн грн по итогам трех кварталов 2021 года. Об этом сообщается на сайте Ощадбанка.

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В то же время, аналогичный показатель за прошлый год составил 4,74 млрд грн.

В январе-сентябре 2021 года отрицательный торговый результат (в основном вызван усилением гривни и соответствующей индексацией ценных бумаг в капитале Ощада) составил 3,8 млрд грн.

Однако, согласно данным, Ощадбанку удалось достичь значительного прогресса в урегулировании неработающего портфеля. В течение девяти месяцев 2021 года показатель таких активов, рассчитанный по методике НБУ, уменьшился на 17 п.п. – с 51% до 34%, или на 17,2 млрд грн. Такого результата удалось достичь благодаря использованию широкого инструментария урегулирования проблемной задолженности.

  • Согласно данным НБУ по итогам работы банковской системы за январь-июль 2020 года, Ощадбанк занял второе место среди самых прибыльных банков, заработав за отчетный период 4,3 млрд грн, торговый результат банка составил 4,1 млрд грн. По результатам восьми месяцев 2020 года, Ощадбанк задекларировал прибыль в размере 4,44 млрд грн.

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Анна Лыса-Кузмич
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Ощадбанк прибыль госбанков
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