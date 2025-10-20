Анджей Дуда пішов у бізнес: став членом наглядової ради польської фінтех-компанії

Експрезидент Польщі заявив, що занадто молодий, щоб жити на одну пенсію

Фото: EPA

Колишній президент Польщі Анджей Дуда став членом наглядової ради фінтех-компанії ZEN.com. В інтерв'ю Puls Biznesu він пояснив, що після завершення каденції не планує жити лише на президентську пенсію.

53-річний експрезидент, який залишив посаду у серпні 2025 року, розповів, що отримує від держави 12 000 злотих нетто (приблизно $3300).

"Мені сьогодні 53 роки, і я ще не думаю про пенсію", – пояснив Дуда свою мотивацію шукати додаткові джерела доходу.

Він сказав, що зарплати політиків у Польщі є "смішними" порівняно з доходами керівників компаній.

"Після років державної служби я хочу використати свій досвід для підтримки розвитку технологій та інновацій, які мають реальний позитивний вплив на економіку", – додав він.

Компанія ZEN.com, заснована у 2018 році в Ряшеві підприємцем Давидом Рожеком, позиціонує себе як Zero Effort Non-bank – платформу для швидких онлайн-платежів і багатовалютних операцій. Фінтех має ліцензію у Литві, співпрацює з Aion Bank і працює у 28 країнах ЄС. У ZEN.com користувачі можуть відкривати рахунки з власним IBAN і здійснювати розрахунки у 28 валютах, а також користуватися програмою кешбеку.

Дуда наголосив, що його роль у компанії матиме наглядовий характер. Він планує стежити за дотриманням регуляторних вимог і підтримувати розвиток фірми на міжнародному рівні.