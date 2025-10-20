Анджей Дуда пошел в бизнес: стал членом набсовета польской финтех-компании
Бывший президент Польши Анджей Дуда стал членом наблюдательного совета финтех-компании ZEN.com. В интервью Puls Biznesu он объяснил, что после завершения каденции не планирует жить только на президентскую пенсию.
53-летний экс-президент, который покинул пост в августе 2025 года, рассказал, что получает от государства 12 000 злотых нетто (примерно $3300).
"Мне сегодня 53 года, и я еще не думаю о пенсии", – объяснил Дуда свою мотивацию искать дополнительные источники дохода.
Он сказал, что зарплаты политиков в Польше "смешные" по сравнению с доходами руководителей компаний.
"После лет государственной службы я хочу использовать свой опыт для поддержки развития технологий и инноваций, которые имеют реальное положительное влияние на экономику", – добавил он.
Компания ZEN.com, основанная в 2018 году в Жешуве предпринимателем Давидом Рожеком, позиционирует себя как Zero Effort Non-bank – платформу для быстрых онлайн-платежей и мультивалютных операций. Финтех имеет лицензию в Литве, сотрудничает с Aion Bank и работает в 28 странах ЕС. В ZEN.com пользователи могут открывать счета с собственным IBAN и осуществлять расчеты в 28 валютах, а также пользоваться программой кешбэка.
Дуда подчеркнул, что его роль в компании будет иметь надзорный характер. Он планирует следить за соблюдением регуляторных требований и поддерживать развитие фирмы на международном уровне.
- 6 августа 2025 года состоялась церемония приведения к присяге нового президента Кароля Навроцкого, который выиграл выборы с результатом 50,89% голосов, обойдя мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
