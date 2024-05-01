Долар дорожчає, а євро дешевшає. Готівкові курси

Фото: Spotify.com

У середу, 1 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 2 коп. і склав 39,41 грн. Курс продажу збільшився на 4 коп. до 39,93 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,75 грн, максимальний – 39,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,85 грн, максимальний – 40 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 5 коп. і складає 42,12 грн. Курс продажу зменшився на 1 коп. до 42,91 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,25 грн, максимальний – 42,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,75 грн, а максимальний – 43 грн.

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