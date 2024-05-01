Доллар дорожает, а евро дешевеет. Наличные курсы

Фото: Spotify.com

В среду, 1 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2 коп. и составил 39,41 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. до 39,93 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,75 грн, максимальный – 39,7 грн. Для продажи минимальный курс – 39,85 грн, максимальный – 40 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 5 коп. и составляет 42,12 грн. Курс продаж уменьшился на 1 коп. до 42,91 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,25 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,75 грн, а максимальный – 43 грн.

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