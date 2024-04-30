Доходы госбюджета в апреле превысили план на 35 млрд грн — Минфин

Фото: пресс-служба НБУ

В общий фонд государственного бюджета поступило 153,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 129,5% (+35 млрд грн).

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Дополнительные доходы обеспечила Государственная налоговая служба — на 4,4 млрд грн (+7,9% от плана) и Государственная таможенная служба – на 6,2 млрд грн (+14,5%).

По итогам апреля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 59,7 млрд грн, в том числе:

- 22,8 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 34,8 млрд, возмещено – 12 млрд грн)

- 16,5 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор

- 11,5 млрд грн – акцизный налог

- 5,5 млрд грн – рентная плата

- 3,2 млрд грн – налог на прибыль предприятий.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 48,9 млрд грн.

Также 2,7 млрд грн поступило в виде международной помощи (грантов).

В целом по итогам апреля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 200,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 40,1 млрд грн (по состоянию на 29 апреля) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.

Разблокирование границы с Польшей дало бюджету дополнительно 2,5 млрд грн за последнюю неделю апреля.

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