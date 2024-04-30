Разблокирование границы с Польшей дало бюджету дополнительно 2,5 млрд грн за неделю
Снятие блокады пунктов пропуска на границе с Польшей дополнительно увеличило поступление таможенных платежей и сборов на 2,5 млрд грн за последнюю неделю апреля. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
Всего за апрель в госбюджет поступило 49 млрд грн от таможни, что на 6,3 млрд грн больше плановых показателей министерства финансов.
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Польские фермеры начали снимать блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной еще с конца марта. Тогда были разблокированы "Медыка-Шегини" и "Зосин-Устилуг".
На прошлой неделе был разблокирован крупнейший пункт пропуска на границе "Дорохуск – Ягодин".
Вчера, 29 апреля польские фермеры сняли блокаду с последнего пункта пропуска "Рава-Русская – Хребенное".
- Польские фермеры с 9 февраля начали общенациональный протест. Они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска из Украины, высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.
- 19 апреля премьер Польши Дональд Туск призвал протестующих прекратить блокаду границы с Украиной.
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