Разблокирование границы с Польшей дало бюджету дополнительно 2,5 млрд грн за неделю

С прошлой недели разблокирован крупнейший пункт пропуска на границе "Дорохуск – Ягодин"

Фото: ГПСУ/Facebook

Снятие блокады пунктов пропуска на границе с Польшей дополнительно увеличило поступление таможенных платежей и сборов на 2,5 млрд грн за последнюю неделю апреля. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Всего за апрель в госбюджет поступило 49 млрд грн от таможни, что на 6,3 млрд грн больше плановых показателей министерства финансов.

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Польские фермеры начали снимать блокаду пунктов пропуска на границе с Украиной еще с конца марта. Тогда были разблокированы "Медыка-Шегини" и "Зосин-Устилуг".

На прошлой неделе был разблокирован крупнейший пункт пропуска на границе "Дорохуск – Ягодин".

Вчера, 29 апреля польские фермеры сняли блокаду с последнего пункта пропуска "Рава-Русская – Хребенное".

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