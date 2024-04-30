Розблокування кордону з Польщею дало бюджету додатково 2,5 млрд грн за тиждень

Фото: ДПСУ/Facebook

Зняття блокади пунктів пропуску на кордоні з Польщею додатково збільшило надходження митних платежів і зборів на 2,5 млрд грн за останній тиждень квітня. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

За квітень до держбюджету надійшло 49 млрд грн від митниці, що на 6,3 млрд грн більше за планові показники міністерства фінансів.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Всього за січень-квітень до держбюджету перераховано 185,9 млрд грн митних платежів, що на 14,4 млрд грн перевищило очікувану суму надходжень, уточнюють в Держмитниці.

Польські фермери почали знімати блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною ще з кінця березня. Тоді були розблоковані "Медика-Шегині" та "Зосин-Устилуг".

Минулого тижня було розблоковано найбільший пункт пропуску на кордоні "Дорогуськ – Ягодин".

Учора, 29 квітня, польські фермери зняли блокаду з останнього пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube