Долар дорожчає, а євро дешевшає. Готівкові курси валют

Курс долара зріс на 5 коп., курс євро впав на 8

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У вівторок, 30 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, зріс на 5 коп. і становить 37,76 грн. Курс продажу збільшився на 2 коп. до 38,35 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,3 грн, максимальний – 38,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,25 грн, максимальний – 38,5 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 8 коп. і становить 40,9 грн. Курс продажу впав також на 8 коп. до 41,84 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 40,15 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,6 грн, а максимальний – 42 грн.

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