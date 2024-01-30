Доллар дорожает, а евро дешевеет. Наличные курсы валют

Курс доллара вырос на 5 коп., курс евро снизился на 8

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Во вторник, 30 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5 коп. и составляет 37,76 грн. Курс продаж увеличился на 2 коп. до 38,35 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,3 грн, максимальный – 38,1 грн. Для продажи минимальный курс – 38,25 грн, максимальный – 38,5 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 8 коп. и составил 40,9 грн. Курс продаж упал также на 8 коп. до 41,84 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,15 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,6 грн, а максимальный – 42 грн.

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