Долар подешевшав, а євро подорожчав. Готівкові курси

Курс долара впав на 4 копійки, курс євро виріс на 23

Фото: Pexels

У п’ятницю, 15 грудня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, упав на 4 коп. Курс купівлі склав 37,06 грн, курс продажу – 37,66 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,8 грн, максимальний – 37,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,44 грн, максимальний – 37,9 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро виріс на 21 коп. і складає 40,24 грн. Курс продажу піднявся на 23 коп. до 41,28 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40,8 грн, а максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.