Доллар подешевел, а евро подорожал. Наличные курсы

Курс доллара упал на 4 копейки, курс евро вырос на 23

Фото: Pexels

В пятницу, 15 декабря, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4 коп. Курс покупки составил 37,06 грн, курс продажи – 37,66 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,8 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс – 37,44 грн, максимальный – 37,9 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Средний курс покупки евро вырос на 21 коп. и составляет 40,24 грн. Курс продажи поднялся на 23 коп. до 41,28 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,8 грн, а максимальный – 42 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также