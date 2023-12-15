Доллар подешевел, а евро подорожал. Наличные курсы
В пятницу, 15 декабря, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4 коп. Курс покупки составил 37,06 грн, курс продажи – 37,66 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,8 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс – 37,44 грн, максимальный – 37,9 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 21 коп. и составляет 40,24 грн. Курс продажи поднялся на 23 коп. до 41,28 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,8 грн, а максимальный – 42 грн.
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