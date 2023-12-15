Вступ до ЄС. НБУ планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро – SEPA
Рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України означає принципово новий етап взаємодії, який завершиться набуттям повноцінного членства. НБУ є активним учасником інтеграційних процесів. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.
"Ми провели ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції", – написав він.
Пишний зазначив, що за останні два роки Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС, виконує необхідні рекомендації Європейської комісії, ініціативно проаналізувала відповідність свого законодавства та готує комплексну програму його адаптації до права ЄС.
За його словами, членство в ЄС передбачає забезпечення вільного руху капіталу.
"Тому, незважаючи на всі складнощі, ми працюватимемо над пом’якшенням валютних обмежень, переходом до більшої гнучкості обмінного курсу та поверненням до інфляційного таргетування відповідно до розробленої нами стратегії", – додав Пишний.
SEPA можна розглядати як спрощений аналог SWIFT, який діє тільки на території Європи. Якщо SWIFT підтримує міжнародні перекази в різних валютах по всьому світу, то SEPA дозволяє перекази грошей лише в євро в країнах, які входять до зони SEPA. На сьогодні це 38 держав: 27 країн Євросоюзу та їхні сусіди, включно зі Швейцарією та Великою Британією.
- Національний банк почав переговори щодо приєднання України до SEPA ще у липні 2022 року.Тоді Олексій Шабан в інтерв'ю LIGA.net розказав, що НБУ планує удосконалити українську платіжну систему СЕП та перевести її на новий міжнародний стандарт. Це, за його словами, дасть можливість приєднати Україну до SEPA. "Приєднання до SEPA – це поглиблення економічної інтеграції з ЄС та нові можливості для української економіки", – заявив він.
- 14 грудня 2023 року Європейська рада, попри позицію Угорщини, дала "зелене світло" переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.