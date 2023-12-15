Вступ до ЄС. НБУ планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро – SEPA

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Рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України означає принципово новий етап взаємодії, який завершиться набуттям повноцінного членства. НБУ є активним учасником інтеграційних процесів. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

"Ми провели ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції", – написав він.

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Пишний зазначив, що за останні два роки Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС, виконує необхідні рекомендації Європейської комісії, ініціативно проаналізувала відповідність свого законодавства та готує комплексну програму його адаптації до права ЄС.

За його словами, членство в ЄС передбачає забезпечення вільного руху капіталу.

"Тому, незважаючи на всі складнощі, ми працюватимемо над пом’якшенням валютних обмежень, переходом до більшої гнучкості обмінного курсу та поверненням до інфляційного таргетування відповідно до розробленої нами стратегії", – додав Пишний.

Довідка SEPA перекази – це поширений в Європі спосіб відправлення коштів на банківський рахунок. Для того, щоб відправити гроші через SEPA, не потрібно знати номер картки одержувача, достатньо лише ввести міжнародний номер банківського рахунку, або IBAN. Це, зокрема, сприятиме: спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу; зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС; зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС. SEPA перекази – це поширений в Європі спосіб відправлення коштів на банківський рахунок. Для того, щоб відправити гроші через SEPA, не потрібно знати номер картки одержувача, достатньо лише ввести міжнародний номер банківського рахунку, або IBAN. Це, зокрема, сприятиме: спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу; зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС; зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС. SEPA можна розглядати як спрощений аналог SWIFT, який діє тільки на території Європи. Якщо SWIFT підтримує міжнародні перекази в різних валютах по всьому світу, то SEPA дозволяє перекази грошей лише в євро в країнах, які входять до зони SEPA. На сьогодні це 38 держав: 27 країн Євросоюзу та їхні сусіди, включно зі Швейцарією та Великою Британією.