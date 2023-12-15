Вступление в ЕС. НБУ планирует присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро – SEPA

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Решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины означает принципиально новый этап взаимодействия, который завершится обретением полноценного членства. НБУ является активным участником интеграционных процессов. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

"Мы провели основательную подготовительную работу и в следующем году планируем инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит нам сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции", – написал он.

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Пышный отметил, что за последние два года Украина получила статус кандидата в членство в ЕС, выполняет необходимые рекомендации Европейской комиссии, инициативно проанализировала соответствие своего законодательства и готовит комплексную программу его адаптации к праву ЕС.

По его словам, членство в ЕС подразумевает обеспечение свободного движения капитала.

"Поэтому, несмотря на все сложности, мы будем работать над смягчением валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию в соответствии с разработанной нами стратегией", – добавил Пышный.

Справка SEPA переводы – распространенный в Европе способ отправки средств на банковский счет. Чтобы отправить деньги через SEPA, не нужно знать номер карты получателя, достаточно лишь ввести международный номер банковского счета или IBAN. Это, в частности, будет способствовать упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса; уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС; снижению стоимости денежных переводов из стран ЕС.



SEPA можно рассматривать как упрощенный аналог SWIFT, действующий только на территории Европы. Если SWIFT поддерживает международные переводы в различных валютах по всему миру, то SEPA разрешает перевод денег только в евро в странах, входящих в зону SEPA. На сегодня это 38 государств: 27 стран Евросоюза и их соседи, включая Швейцарию и Великобританию. SEPA переводы – распространенный в Европе способ отправки средств на банковский счет. Чтобы отправить деньги через SEPA, не нужно знать номер карты получателя, достаточно лишь ввести международный номер банковского счета или IBAN. Это, в частности, будет способствовать упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса; уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС; снижению стоимости денежных переводов из стран ЕС.SEPA можно рассматривать как упрощенный аналог SWIFT, действующий только на территории Европы. Если SWIFT поддерживает международные переводы в различных валютах по всему миру, то SEPA разрешает перевод денег только в евро в странах, входящих в зону SEPA. На сегодня это 38 государств: 27 стран Евросоюза и их соседи, включая Швейцарию и Великобританию.