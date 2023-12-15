Вступление в ЕС. НБУ планирует присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро – SEPA
Решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины означает принципиально новый этап взаимодействия, который завершится обретением полноценного членства. НБУ является активным участником интеграционных процессов. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.
"Мы провели основательную подготовительную работу и в следующем году планируем инициировать процесс присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), что позволит нам сделать еще один шаг в направлении финансовой евроинтеграции", – написал он.
Пышный отметил, что за последние два года Украина получила статус кандидата в членство в ЕС, выполняет необходимые рекомендации Европейской комиссии, инициативно проанализировала соответствие своего законодательства и готовит комплексную программу его адаптации к праву ЕС.
По его словам, членство в ЕС подразумевает обеспечение свободного движения капитала.
"Поэтому, несмотря на все сложности, мы будем работать над смягчением валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию в соответствии с разработанной нами стратегией", – добавил Пышный.
SEPA можно рассматривать как упрощенный аналог SWIFT, действующий только на территории Европы. Если SWIFT поддерживает международные переводы в различных валютах по всему миру, то SEPA разрешает перевод денег только в евро в странах, входящих в зону SEPA. На сегодня это 38 государств: 27 стран Евросоюза и их соседи, включая Швейцарию и Великобританию.
- Национальный банк начал переговоры о присоединении Украины к SEPA еще в июле 2022 года. Тогда Алексей Шабан в интервью LIGA.net рассказал, что НБУ планирует усовершенствовать украинскую платежную систему СЭП и перевести ее на новый международный стандарт. Это, по его словам, позволит присоединить Украину к SEPA. "Присоединение к SEPA – это углубление экономической интеграции с ЕС и новые возможности украинской экономики", – заявил он.
- 14 декабря 2023 года Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.