Долар подешевшав, євро подорожчав. Курс валют НБУ
10.11.2023, 09:00
Фото: Unsplash
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 10 листопада курс гривні відносно долара зріс на 1 копійку до 36,036/дол. Стосовно євро національна валюта втратила 7 копійок – 38,5225/євро.
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