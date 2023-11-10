Доллар подешевел, евро подорожал. Курс валют НБУ
10.11.2023, 09:00
Фото: Unsplash
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 10 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 1 копейку до 36,036/долл. По отношению к евро национальная валюта потеряла 7 копеек – 38,5225/евро.
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