Долар та євро дорожчають. Курси валют у банках

Долар подорожчав на 9 копійок, євро – на 13

Фото: Pixabay

У понеділок, 11 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на 9 коп. і склав 38,06 грн. Курс продажу збільшився на 8 коп. — до 38,57 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,45 грн, максимальний – 38,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,4 грн, максимальний – 38,8 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 13 коп. і складає 41,50 грн. Курс продажу піднявся на 10 коп. — до 42,28 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 40,7 грн, максимальний – 41,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,04 грн, а максимальний – 42,7 грн.

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